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В Нагорном Карабахе объявили военное положение

26 марта 2022, 20:50  •  70 • Политика
В Нагорно-Карабахской Республике в субботу было объявлено военное положение из-за обострения ситуации.
Об этом сообщила пресс-служба лидера НКР. Армянские СМИ передают, что армия Азербайджана перешла в наступление и уже взяла под контроль село Парух и высоту Караглух.
Министерство иностранных дел Армении выразило надежду на то, что русские миротворцы предотвратят боевые действия в регионе.
Министерство обороны России подтвердило факт нарушения Азербайджаном мирного соглашения. Оно отметило, что армия страны зашла в зону ответственности миротворческого контингента и выставила наблюдательный пост. В ход снова пошли турецкие "Байрактары", стоящие на вооружении у Баку.
Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Байрактар" по подразделениям вооружённых формирований Нагорного Карабаха в районе населённого пункта Фурух,
- говорится в сообщении.
В настоящее время миротворцы принимают меры по остановке боевых действий.

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