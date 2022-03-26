В Нагорном Карабахе объявили военное положение

В Нагорно-Карабахской Республике в субботу было объявлено военное положение из-за обострения ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба лидера НКР. Армянские СМИ передают, что армия Азербайджана перешла в наступление и уже взяла под контроль село Парух и высоту Караглух.

Министерство иностранных дел Армении выразило надежду на то, что русские миротворцы предотвратят боевые действия в регионе.

Министерство обороны России подтвердило факт нарушения Азербайджаном мирного соглашения. Оно отметило, что армия страны зашла в зону ответственности миротворческого контингента и выставила наблюдательный пост. В ход снова пошли турецкие "Байрактары", стоящие на вооружении у Баку.

Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Байрактар" по подразделениям вооружённых формирований Нагорного Карабаха в районе населённого пункта Фурух,

- говорится в сообщении.

В настоящее время миротворцы принимают меры по остановке боевых действий.