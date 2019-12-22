В «Нафтогазе» оценили итоги переговоров с «Газпромом» по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook прокомментировал итоги переговоров с «Газпромом» по заключению нового договора по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС.

«Победа или предательство? «Газпром» хотел один год, мы — десять, сошлись посередине», — написал он.

Что касается гарантированных мощностей, то, по его словам, также удалось достичь соглашения «примерно посередине» между предложениями «Газпрома» и «Нафтогаза».

В свою очередь, российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев в связи с продолжением транзита газа открыли «форточку возможностей» для достижения других договорённостей.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход переговоров по транзиту газа.