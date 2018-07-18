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В «Нафтогазе» заявили о готовности рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом»
18 июля 2018, 20:24 • 113 • Украина
«Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по судебным спорам, если оно не будет мешать переговорам по новому контракту. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Reuters
«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту», — цитирует пресс-служба «Нафтогаза» Коболева.
По его словам, в компании не готовы «это делать в трёхстороннем формате, теряя время наших партнёров и давая возможность говорить, что мы о чём-то договариваемся», пока, как отметил Коболев, будет готовиться «плацдарм для «Северного потока — 2».
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не намерен идти на внесудебное урегулирование спора между украинской и российской компаниями.
18 июля в «Нафтогаз» отметили, что продолжат принудительное взыскание долга «Газпрома».
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