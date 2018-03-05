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В «Нафтогазе» заявили, что закупки газа в Европе оказались в 4 раза дороже, чем у «Газпрома»

05 марта 2018, 03:24  •  240 • Украина
Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось покупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома».
 
Reuters
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Витренко.

«Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», — написал он.

Вместе с этим представитель «Нафтогаза» добавил, что цена достигала даже показателя в $1325.

«Нам нужно было продержаться сутки! И Украина это сделала!» — отметил он.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что разногласия между «Газпромом» и украинской компанией не представляют рисков для Европы.

Член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил последствия для Украины и Европы из-за расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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