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В «Нафтогазе» заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»

19 июня 2018, 17:24  •  107 • Украина
Коммерческий суд Лондона выдал разрешение на заморозку активов компании «Газпром» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины».
 
© Reuters
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

Согласно решению суда «Газпром» в течение 48 часов после получения решения должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов, расположенных в Англии и Уэльсе.

Ранее «Нафтогаз» оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом». 

В начале июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что действия Киева по взысканию $2,56 млрд с «Газпрома» сказываются негативно на дальнейших партнёрских отношениях с Россией.

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