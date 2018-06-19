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В «Нафтогазе» заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»
19 июня 2018, 17:24 • 107 • Украина
Коммерческий суд Лондона выдал разрешение на заморозку активов компании «Газпром» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины».
© Reuters
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
Согласно решению суда «Газпром» в течение 48 часов после получения решения должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов, расположенных в Англии и Уэльсе.
Ранее «Нафтогаз» оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом».
В начале июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что действия Киева по взысканию $2,56 млрд с «Газпрома» сказываются негативно на дальнейших партнёрских отношениях с Россией.
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