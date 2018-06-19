В «Нафтогазе» заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»

Коммерческий суд Лондона выдал разрешение на заморозку активов компании «Газпром» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

Согласно решению суда «Газпром» в течение 48 часов после получения решения должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов, расположенных в Англии и Уэльсе.

Ранее «Нафтогаз» оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом».

В начале июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что действия Киева по взысканию $2,56 млрд с «Газпрома» сказываются негативно на дальнейших партнёрских отношениях с Россией.