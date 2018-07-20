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В «Нафтогазе» в качестве мировой предложили «Газпрому» выплатить ещё $12 млрд

20 июля 2018, 14:39  •  48 • Украина
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готова пойти на мировое соглашение, но только по новым судебным спорам с «Газпромом». При этом российской компании предложено внесудебно выплатить $12 млрд, которые «Нафтогаз» требует компенсировать в рамках нового разбирательства по транзиту газа в арбитраже Стокгольма.
 
© Reuters
 

«Сумма компенсации, которую мы требуем от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд», — написал Витренко в Facebook.

По его словам, требования украинской компании являются обоснованными.

«Если «Газпром» хочет мировое соглашение по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», — добавил он.

Ранее глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по судебным спорам, если оно не будет мешать переговорам по новому контракту.

18 июля в «Нафтогазе» сообщили, что продолжат принудительное взыскание долга «Газпрома».

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.

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