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В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки запуска «Северного потока — 2»
24 июля 2019, 17:09 • 38 • Украина
Компания «Нафтогаз Украины» ожидает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится во втором полугодии 2020 года.
РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на проспект, напечатанный в связи с выпуском «Нафтгазом» еврооблигаций.
«Ожидаемая мощность «Северного потока — 2» — 55 млрд куб. м газа в год и его запуск ожидается во второй половине 2020 года», — указывается в документе, копия которого есть в распоряжении агентства.
В проспекте уточняется, что компания также ожидает завершения строительства газопровода «Турецкий поток» в конце 2019 года.
Ранее в «Нафтогазе» назвали «Северный поток — 2» «ловушкой» для Европейского союза.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
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