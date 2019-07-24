В «Нафтогазе» спрогнозировали сроки запуска «Северного потока — 2»

Компания «Нафтогаз Украины» ожидает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится во втором полугодии 2020 года.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на проспект, напечатанный в связи с выпуском «Нафтгазом» еврооблигаций.

«Ожидаемая мощность «Северного потока — 2» — 55 млрд куб. м газа в год и его запуск ожидается во второй половине 2020 года», — указывается в документе, копия которого есть в распоряжении агентства.

В проспекте уточняется, что компания также ожидает завершения строительства газопровода «Турецкий поток» в конце 2019 года.

Ранее в «Нафтогазе» назвали «Северный поток — 2» «ловушкой» для Европейского союза.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.