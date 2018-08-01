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В «Нафтогазе» рассказали о способах остановить «Северный поток-2»
01 августа 2018, 15:54 • 145 • Украина
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в разговоре с Deutsche Welle рассказал о том, что может остановить строительство «Северного потока-2».
Reuters
«Это американские санкции, или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с «Северным потоком-2». Американские санкции — это важный фактор. Важным фактором является позиция немецкой стороны, в последнее время эволюционирует», — заявил он.
По его словам, немецкие политики должны понять, что этот проект «реально опасен как для Германии, так и для всей Европы».
Ранее представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что позиция официального Берлина по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2» не изменилась, власти по-прежнему считают это коммерческим проектом.
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