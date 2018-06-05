В «Нафтогазе» рассказали о действиях по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

В компании «Нафтогаз» заявили, что судебные исполнители проводят действия по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Об этом говорится в заявлении украинской компании.

«Нафтогаз» также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли «Газпрома» в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в «Нафтогазе», Швейцарский суд удовлетворил ходатайство компании, и теперь судебные исполнители проводят действия, направленные на заморозку активов.

Ранее в компании заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд.

30 мая президент Украины Пётр Порошенко допустил возможность взыскания с «Газпрома» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.