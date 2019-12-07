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В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке

07 декабря 2019, 18:54  •  106 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, призвавшего к «нулевому варианту» для достижения соглашения по газу.
 
РИА Новости
 

«Нулевой вариант» — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» равнялась нулю», — написал Витренко в своём Facebook.

Он напомнил о решении Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» обязан выплатить украинской компании  $2,6 млрд.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал попытки Москвы и Киева договориться по вопросу газа, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к «нулевому варианту».

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