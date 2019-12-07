|
В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке
07 декабря 2019, 18:54 • 106 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, призвавшего к «нулевому варианту» для достижения соглашения по газу.
РИА Новости
«Нулевой вариант» — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» равнялась нулю», — написал Витренко в своём Facebook.
Он напомнил о решении Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» обязан выплатить украинской компании $2,6 млрд.
Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал попытки Москвы и Киева договориться по вопросу газа, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к «нулевому варианту».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 декабря 2019, 05:54
|
05 декабря 2019, 05:24
|
03 декабря 2019, 17:39
|
03 декабря 2019, 17:39
|
01 декабря 2019, 23:24
|
02 декабря 2019, 09:09
|
01 декабря 2019, 03:54