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В «Нафтогазе» прокомментировали остановку исполнения решения Стокгольмского арбитража
14 июня 2018, 17:09 • 72 • Украина
НАК «Нафтогаз Украины» надеется на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановлении процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов.
© Danil Shamkin globallookpress.com
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
«Решение суда было принято без вызова «Нафтогаза» и, соответственно, без учёта пояснений и аргументов, которые были бы представлены «Нафтогазом», если бы суд уведомил о наличии такого ходатайства «Газпрома» и рассмотрении судом этого вопроса», — заявили в компании.
Отмечается, что решение является временным.
Ранее стало известно, что компания «Газпром» добилась остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Нафтогазом».
В начале июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате 41 сотруднику компании премий на общую сумму $46,3 млн в связи с победой в споре с «Газпромом».
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