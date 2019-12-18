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В «Нафтогазе» прокомментировали одобрение оборонного бюджета США
18 декабря 2019, 01:54 • 15 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал одобрение сенатом США оборонного бюджета, который подразумевает санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
РИА Новости
Он указал, что сенат поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который также внедряет, по его словам, обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы в ходе строительства «Северного потока — 2» или помогают это делать.
«Законопроект вступает в силу после подписания его президентом Трампом. Ожидается, что это произойдёт в течение нескольких дней. После этого компании, задействованные на строительстве «Северного потока — 2», должны будут завершить работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США», — написал Коболев в Facebook.
Он выразил благодарность «друзьям на Украине и за рубежом за поддержку на этом пути».
Ранее сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020-й финансовый год.
Как сообщалось, бюджет закладывает средства на санкции против «Северного потока — 2».
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