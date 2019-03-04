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В «Нафтогазе» предсказали полную потерю транзита газа и последующую агрессию России

04 марта 2019, 05:24  •  47 • Политика
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболев рассказад журналистам о том, что предприятие потеряет весь транзит из-за "Турецкого потока" и "Северного потока". Представитель Украины также высказался, что это спровоцирует военную агрессию России на не защищенную экономическим фактором Украину.
Украинская газотранспортная система останется невостребованной после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», рассказал журналистам глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболев.

Он уверен, что предприятие потеряет весь транзит, учитывая запуск «Турецкого потока» к концу 2019 года. По подсчетам Коболева, он может забрать около 30 миллиардов кубических метров. С воб очередь, «Северный поток» может забрать 55 миллиардов кубических метров.
Как заявляет глава правления НАК, украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором для «российской агрессии».

Коболев в разговоре с журналистами перевел разговор их экономической в военную сферу. Он считает, если в Украине не будет осуществляться транзит газа, то вероятность военной агрессии кардинально растет с российской стороны.
Коболев видит выход из этой ситуации в привлечение зарубежных компании в управление украинской ГТС и разделение с ними дохода в обмен на инвестиции. В пример он приводит российский «Газпром», который заключил договор с ЕС.
Информация предоставлена изданием "Политнавигатор"

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