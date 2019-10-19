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В «Нафтогазе» предложили повысить цены на газ для промышленности
19 октября 2019, 12:24 • 35 • Украина
Украинская компания «Нафтогаз» предложила повысить цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования с 1 ноября 2019 года почти на 20%.
© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
«По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4—19,6%. Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ», — указывается в заявлении.
В «Нафтогазе» отмечают, что цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти вполовину.
Ранее глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
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