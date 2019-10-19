В «Нафтогазе» предложили повысить цены на газ для промышленности

Украинская компания «Нафтогаз» предложила повысить цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования с 1 ноября 2019 года почти на 20%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4—19,6%. Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ», — указывается в заявлении.

В «Нафтогазе» отмечают, что цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти вполовину.

Ранее глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.