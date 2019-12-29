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В «Нафтогазе» отметили несогласованность текстов соглашений по транзиту
29 декабря 2019, 04:24 • 58 • Украина
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что тексты соглашений между Россией и Украиной на переговорах в Вене не были согласованы.
globallookpress.com
«Есть определённый прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет», — написал Коболев в своём Facebook.
По его словам, команда «Нафтогаза» работала над согласованием последние несколько дней.
Он добавил, что в ходе переговоров обсуждаются три документа.
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский назвал получение «Нафтогазом» от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража большой победой Украины.
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