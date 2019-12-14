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В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения
14 декабря 2019, 19:54 • 115 • Украина
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал рост цен на газ для населения «расплатой за некомпетентность».
РИА Новости
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, роста цены на газ для населения можно было бы избежать, если бы ранее Украине удалось увеличить собственную добычу газа, а также повысить свою энергоэффективность.
«Так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — написал он.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в январе 2020 года до 5500 гривен за 1 тыс. кубометров в рамках ПСО (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
До этого компания указывала, что в декабре 2019 года цена на газ для населения составит 4277 гривен за 1 тыс. кубометров в рамках ПСО.
В ноябре украинский премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
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