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В «Нафтогазе» назвали стоимость украинской ГТС
19 ноября 2018, 15:09 • 135 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС).
РИА Новости
Как сообщает «Укринформ», соответствующее заявление он сделал во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума — 2018.
«Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд. Любой управляющий компании, в каком бы формате она ни была основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор», — сказал он.
Вместе с тем Коболев указал на тот факт, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по такой цене.
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал сообщения, что украинская компания «Нафтогаз» предложила продать газотранспортную систему за рубеж.
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