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В «Нафтогазе» назвали стоимость украинской ГТС

19 ноября 2018, 15:09  •  135 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС).
 
РИА Новости
 

Как сообщает «Укринформ», соответствующее заявление он сделал во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума — 2018.

«Стоимость украинской ГТС составляет около $14 млрд. Любой управляющий компании, в каком бы формате она ни была основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор», — сказал он.

Вместе с тем Коболев указал на тот факт, что у Европы нет желания покупать украинскую ГТС по такой цене.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал сообщения, что украинская компания «Нафтогаз» предложила продать газотранспортную систему за рубеж.

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