В «Нафтогазе» назвали сроки вынесения решения по спору с «Газпромом»

Стокгольмский арбитражный суд должен вынести окончательное решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в ноябре 2021 года, заявили в украинской компании.

«В соответствии с согласованным процедурным графиком окончательное решение в консолидированном арбитраже должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года», — говорится в заявлении компании, которое приводят «Украинские Новости».

Ранее Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

В июне российская сторона предложила Киеву рассмотреть возможность заключения мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд присудил «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсация в размере $2,6 млрд.