Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Если с С-300 справляются сирийские боевики, что тогда говорить про Израиль
"На дне Ормузского пролива": Трамп отправил скептиков вживую посмотрет...
Загитова передала Синдзо Абэ плюшевый "привет" от своей собаки
Главная / Украина

В «Нафтогазе» назвали сроки вынесения решения по спору с «Газпромом»

24 июля 2019, 17:09  •  30 • Украина
Стокгольмский арбитражный суд должен вынести окончательное решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в ноябре 2021 года, заявили в украинской компании.
 
РИА Новости
 

«В соответствии с согласованным процедурным графиком окончательное решение в консолидированном арбитраже должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года», — говорится в заявлении компании, которое приводят «Украинские Новости».

Ранее Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

В июне российская сторона предложила Киеву рассмотреть возможность заключения мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд присудил «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсация в размере $2,6 млрд.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
23 июля 2019, 21:39
Юлий Гусман прокомментировал сообщения об уголовном деле против кинопрокатных компаний Украины
24 июля 2019, 10:39
Пять причин: в НАТО объяснили неэффективность борьбы Запада с гибридными угрозами
24 июля 2019, 00:54
Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией
24 июля 2019, 13:54
«Риск разрушения ГТС»: энерготрейдеры ЕС заявили о возможном «крахе доверия» к Украине из-за долгов по оплате газа
24 июля 2019, 13:54
Советник Зеленского рассказал о «тысячах» кандидатов на пост премьера
24 июля 2019, 01:09
Унионистов прибыло: в Молдове появилась партия «Союз спасения Бессарабии»
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило ...
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недо...
24 июля 2019, 10:54
"Победа человека, пообещавшего развал страны": Захарова тонко намекнула на ...
24 июля 2019, 07:39
"Унижение", но не от России: Украина в глазах генсека СЕ скатилась в "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
24 июля 2019, 07:39
"Унижение", но не от России: Украина в глазах генсека СЕ скатилась в "недогосударство"
18 июля 2019, 11:39
«Такой непослушный ребёнок»: в Ярославской области будут судить приёмных родителей, привязавших сына к столбу
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.