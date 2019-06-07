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В «Нафтогазе» назвали причудливым предложение «Газпрома» о скидках

07 июня 2019, 17:24  •  126 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал причудливым решением готовность «Газпрома» начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, которые могут оказаться для потребителя дешевле на 25%.
 
РИА Новости
 

«Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают скидку в 24%. Это на кого рассчитано?» — написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что «Нафтогаз» покупает «дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «со скидкой».

«Не нужны ваши причудливые скидки, просто выполняйте контракт и решения международных судов», — подытожил исполнительный директор.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, при этом для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%.

Также Миллер отметил, что заключение прямого контракта на поставки газа между Москвой и Киевом должно стать главным вопросом диалога.

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