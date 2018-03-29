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В «Нафтогазе» надеются договориться с «Газпромом» о добровольной выплате долга
29 марта 2018, 22:09 • 122 • Украина
В НАК «Нафтогаз Украины» выразили надежду, что договорятся с «Газпромом» о добровольной выплате долга. Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире украинского «24 канала».
РИА Новости
«Может начаться в ближайшее время (процесс. — RT), уже в апреле. Мы предупредили их («Газпром» — RT)… Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полугода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке», — приводит его слова РИА Новости.
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН оценил влияние ЕС на спор между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
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