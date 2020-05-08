«В начале 2000-х рощицу приватизировали»: краеведы пытаются спасти братскую могилу времён ВОВ от возможной застройки

В Подмосковье разгорелся скандал из-за сообщений о возможных планах коммерческой застройки в Истринском районе на участке, граничащем с братской могилой советских солдат, павших в боях за Москву в 1941 году. Сотрудники местного Музея отечественной военной истории утверждают, что на территории, находящейся сейчас в частном владении, могли быть захоронены останки около тысячи человек. Несмотря на это, участок был приватизирован ещё в начале 2000-х. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре Московской области — ведомство проводит проверку информации о возможном незаконном использовании земельного участка.

Прокуратура Московской области проводит проверку сообщений СМИ о возможных планах коммерческого строительства на участке в селе Павловская Слобода Истринского района, где находится братская могила советских солдат, павших в боях за Москву в 1941 году.

«В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. В случае установления фактов нарушения закона будут незамедлительно приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Уточняется, что за ходом проверки лично следит прокурор области Сергей Забатурин.

О том, что земля, на которой в годы Великой Отечественной войны были захоронены около тысячи советских воинов, находится в частном владении и может использоваться для строительства коммерческих объектов, стало известно благодаря сотрудникам частного Музея отечественной военной истории, расположенного в деревне Падиково — неподалёку от села Павловская Слобода, где находится братская могила.

Падиково было последним рубежом обороны Москвы в 1941 году — по словам замдиректора музея Василия Заболотного, в ноябре — декабре 1941-го здесь погибли порядка 2 тыс. советских солдат.

Исследуя ход сражений и потери советской стороны, историки музея пришли к выводу, что в окрестностях деревни находится массовое захоронение бойцов, павших в боях за Москву.

«Здесь были небольшие разрозненные захоронения по 10—12 человек, но, исследуя старые паспорта на захоронения Министерства обороны, мы выяснили, что здесь есть братская могила на тысячу человек. В её поисках мы наткнулись на рощу, перед которой стоял обелиск. Мягко говоря, рощица эта была неухоженная», — рассказал RT Заболотный.

Частный владелец

Представители музея обратились в местную администрацию с просьбой провести работы по благоустройству захоронения: покрасить памятник и ограждение, убрать из рощицы сухостой. Однако выяснилось, что по документам в ведении администрации находится лишь небольшая площадка вокруг обелиска и ведущая к нему тропинка. Вся роща, в которой, по мнению сотрудников музея, и захоронены останки тысячи солдат, находится в частных руках.

«Оказалось, что ещё в начале двухтысячных годов эту рощицу успешно приватизировали. Удалось это, видимо, по той причине, что в паспорте захоронения, где погребены около тысячи советских солдат, был указан размер захоронения — 8 × 9 м. Любому здравомыслящему человеку понятно, что тысячу человек на таком участке невозможно захоронить. Но, очевидно, в администрации с этим разбираться не стали», — считает Заболотный.

По словам представителей музея, когда они обратились в истринскую администрацию с просьбой разъяснить, почему участок, на котором, возможно, расположена братская могила времён Великой Отечественной войны, находится в частных руках, местные чиновники заявили, что паспорт захоронения был утерян.

RT не удалось получить оперативный комментарий от администрации Истринского городского округа по данному вопросу.

Однако сотрудники музея также обращались за разъяснениями в Министерство обороны РФ, и председатель комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов подтвердил, что сведения о данном захоронении, в том числе его паспорт, есть в Минобороны.

В документе прописано, что в братской могиле в Павловской Слободе действительно похоронены около тысячи солдат, однако размеры участка захоронения указаны всего 8 × 9 м.

Две могилы

Своего нынешнего владельца участок в Павловской Слободе обрёл в 2013 году — сейчас земля, окружающая обелиск в память о погибших защитниках Москвы, принадлежит бизнесмену Юрию Якубову. В 2016 году он привлёк поисковиков, чтобы те исследовали землю на предмет незахороненных останков. Об этом RT рассказал представитель и бизнес-партнёр Якубова Виктор Калошин.

«Мы обращались в поисковое движение России, они предоставили нам одного из своих членов для проведения поисковых работ. Поисковики обнаружили останки 43 бойцов, один из которых был опознан. Их перезахоронили в братской могиле в Павловской Слободе», — сообщил Калошин.

Представители Музея отечественной военной истории настаивают, что поисковики работали лишь в непосредственной близости от обелиска и обнаружили не всех захороненных на участке солдат. Удалось даже найти очевидца событий 1941 года, который подтвердил эти опасения. Оказалось, что местный житель Анатолий Чистов ещё мальчишкой попал в похоронную бригаду, занимавшуюся погребением погибших в боях за Москву.

«Он совершенно в здравом уме и твёрдой памяти, очень чётко и во всех деталях всё рассказывает. Вспомнил даже фамилии одноклассников, вместе с которыми они хоронили этих солдат в 1941 году», — уверяет Василий Заболотный.

Сотрудники музея привезли Анатолия Чистова на место захоронения солдат, и мужчина вспомнил, что было две ямы, куда укладывали погибших. В одной могиле, по словам очевидца событий, было похоронено порядка 50 человек — эти слова подтверждаются находкой поисковиков. А вот во второй, большой могиле, было гораздо больше погребённых, утверждает Чистов.

«Дедушка рассказал, что была ещё одна яма, большая, — пояснил Заболотный. — Сколько точно там похоронено солдат, он не смог сказать, потому что не считал, но он уверен, что точно больше сотни человек. Понятное дело, что он, будучи ещё ребёнком, и в тех условиях не мог точно подсчитать. Но он помнит, что на следующее лето после погребения могила начала вспучиваться, потому что хоронили на небольшой глубине и тела, разлагаясь, приподняли землю».

Будет ли стройка?

В Музее отечественной военной истории в Падикове настаивают, что земля, принадлежащая бизнесмену Якубову, должна находиться под защитой государства. По словам Василия Заболотного, сейчас собственник вправе законно осуществлять на этой земле строительство, в том числе коммерческих объектов.

При этом представитель владельца земли бизнесмен Виктор Калошин подчёркивает, что сейчас в СМИ «идёт дезинформация» о планах возведения на участке в Павловской Слободе гостиницы и частной школы. По его словам, строительство подобных объектов недвижимости на этой земле не планировалось и в принципе невозможно.

«Никто не собирался строить там ни отель, ни школу. На самом деле, это вырванные из контекста слова, которые просто стали официальным поводом для всего этого скандала. Это земля сельхозназначения. Как возможно на земле сельхозназначения построить капитальные объекты недвижимости? Пусть кто-нибудь скажет и даст внятное объяснение этому», — отметил Калошин в беседе с RT.

В Музее отечественной военной истории, однако, считают, что коммерсанты кривят душой — по словам Заболотного, об этом говорит тот факт, что за время, пока участком владел Якубов, статус земли был официально изменён: «Теперь на нём можно построить что угодно — вплоть до магазина или автосервиса».

В выписке из ЕГРН на участок, примыкающий к обелиску на братской могиле в Павловской Слободе (имеется в распоряжении RT), действительно указано, что землю разрешено использовать для строительства объектов «бытового обслуживания, магазинов, общественного питания, обслуживания автотранспорта».

В музее признают, что сейчас никаких строительных работ на участке, принадлежащем Якубову, не ведётся. Однако после раскопок в 2016 году, когда были обнаружены останки 43 советских солдат, роща вокруг обелиска в память о защитниках Москвы так и осталась перекопанной.

«Допустим, сам памятник благоустроен, но в рощице слева от него начинается «лунный пейзаж». Из-за раскопок на участке теперь огромные зияющие ямы. Подобные земли должны иметь статус объектов, находящихся под государственной охраной. Должны быть соблюдены чёткие границы: да, вот здесь уже есть вскрытая могила, а здесь может быть ещё одна — и это важно закрепить официально, чтобы и через десять лет, и вообще никогда ни у кого не возникло желания там всё-таки что-то построить», — заключил Заболотный.