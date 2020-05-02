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В НАБУ готовятся предъявить подозрение Коломойскому — ему грозит до 12 лет лишения свободы
02 мая 2020, 20:10 • 150 • Украина
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что возглавляемая им структура движется к тому, чтобы предъявить подозрение в деле по «Приватбанку» Игорю Коломойскому. Одна из статей, по которой идёт расследование, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом Сытник рассказал в эфире 24 канала.
«Мы движемся к тому, чтобы начать объявление подозрения», - сказал Сытник, отвечая на вопрос о том, будет ли объявлено подозрение олигарху Коломойскому.
Одна из статей, по которой идет расследование – это хищение государственного имущества в особо крупных размерах, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
Также Сытник пожаловался на то, что эксперты, привлеченные к следствию, и сами следователи сталкиваются с политическим давлением.
«Каждый фигурант дела пытается получить максимум информации, которая есть в органах досудебного расследования», - сказал Сытник.
Напомним, украинский парламент проголосовал за применение к рассмотрению банковского законопроекта особой процедуры, которая поможет ускорить этот процесс. «Антиколомойский» законопроект предусматривает запрет на возвращение прежним владельцам национализированных банков. От принятия документа зависит судьба Украины – выделит ли ей средства для существования Международный валютный фонд.
21 декабря 2016 года, при президентстве Порошенко, «Приватбанк» перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 миллиардов гривен. В конце июня 2017 правительство решило докапитализировать банк еще на 38,5 миллиардов гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.
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