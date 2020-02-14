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В Мюнхене состоится встреча глав МИД по катастрофе украинского Boeing
14 февраля 2020, 17:24 • 54 • Украина
Главы МИД пяти стран в субботу, 15 февраля, проведут встречу, посвящённую крушению самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
РИА Новости
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на организаторов встречи.
Уточняется, что во встрече примут участие главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит случайно в результате ошибки.
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