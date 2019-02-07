В Мюнхене подтвердили, что Макрон отказался от выступления с Меркель

Со ссылкой на представителей Мюнхенского форума по безопасности немецкое издание DPA сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон действительно официально отказался от участия в мероприятии и выступления вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель там.

Напомним, что ранее СМИ уже сообщали о том, что Макрон не собирается ехать в Мюнхен. Тогда решение главы Пятой Республики объяснялось текущими разногласиями между Парижем и Берлином по "Северному потоку - 2".

Форум по безопасности пройдет в Мюнхене 16 февраля. Федеральный канцлер Германии должна была выступить там вместе с президентом Макроном.

Как ранее сообщило издание Süddeutsche Zeitung, сейчас в отношениях между Германией и Францией наблюдается некоторое охлаждение.