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В МВФ заявили о готовности посетить Киев после выборов в Раду

29 мая 2019, 02:39  •  46 • Украина
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова после выборов в Верховную раду и формирования правительства посетить Киев для продолжения переговоров. С таким заявлением выступил руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
 
Reuters
 

«Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры», — цитирует руководителя миссии МВФ пресс-служба президента Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.

Эксперт кафедры мировой экономики и международных финансовых отношений Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Валерий Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что сотрудничество Киева с МВФ принесло лишь убытки и загнало страну в долговую яму.

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