В МВФ выразили недовольство темпами роста экономики Украины

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявил о недовольстве темпами роста украинской экономики.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое Украина претерпела в 2015 году. Но если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны Европы сейчас растут в среднем на 4—5% год, что говорит о недостаточно быстром восстановлении Украины», — сказал он.

Вместе с этим он отметил стабилизацию макроэкономической ситуации в стране, оговорившись при этом, что «эта устойчивость всё ещё достаточно хрупкая».

Ранее сообщалось, что причиной отставания роста украинской экономики от показателей других стран Европы Люнгман назвал коррупцию.

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление постоянного представителя МВФ.