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В МВФ шокировали Украину

11 сентября 2020, 01:05  •  59 • Украина

В МВФ напомнили Киеву о важности новой антикоррупционной инфраструктуры на Украине, но не называли дату очередного транша по программе stand by.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс на брифинге, отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро.

«Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупцитонного суда (ВАКС) — ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ», — заявил представитель Фонда.

Он добавил, что дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются, а точной даты миссии он назвать не может.

Таким образом, остается под вопросом дата отправки транша в Киев.

А украинские власти надеются на завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время, а также на получение траншей Международного валютного фонда до конца 2020 года.

Новую программу МВФ утвердил в июне, она продлится 18 месяцев, а объемы — около 5 миллардов долларов США.

Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов Киев уже получил. Однако, как выяснилось, Фонд вместо финпомощи рефинансировал собственный транш.

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