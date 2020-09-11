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В МВФ шокировали Украину
11 сентября 2020, 01:05 • 59 • Украина
В МВФ напомнили Киеву о важности новой антикоррупционной инфраструктуры на Украине, но не называли дату очередного транша по программе stand by.
Как передает «Интерфакс-Украина», об этом рассказал представитель МВФ Джерри Райс на брифинге, отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда в отношении Национального антикоррупционного бюро.
«Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупцитонного суда (ВАКС) — ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ», — заявил представитель Фонда.
Он добавил, что дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются, а точной даты миссии он назвать не может.
Таким образом, остается под вопросом дата отправки транша в Киев.
А украинские власти надеются на завершения пересмотра программы stand by в ближайшее время, а также на получение траншей Международного валютного фонда до конца 2020 года.
Новую программу МВФ утвердил в июне, она продлится 18 месяцев, а объемы — около 5 миллардов долларов США.
Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов Киев уже получил. Однако, как выяснилось, Фонд вместо финпомощи рефинансировал собственный транш.
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