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В МВФ рассказали о продолжающемся с Украиной диалоге о финпомощи

13 февраля 2020, 21:54  •  72 • Украина
Пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что организация продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования.
 
Reuters
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Консультации продолжаются, они интенсифицируются», — сказал он.

Вместе с этим Райс уточнил, что объектами переговоров по вопросу финпомощи являются борьба с коррупцией, фискальная и земельная реформы, сокращение доли государства в стратегических сферах бизнеса и другие темы.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой «очень крутыми».

8 декабря стало известно, что Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года. Гончарук назвал договорённость маркером доверия к стране.

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