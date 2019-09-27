В МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией

Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине. Ключевые замечания опубликованы на сайте МВФ.

В организации подчеркнули, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто.

«Рост (экономики. — RT) сдерживается слабой бизнес-средой c учётом недостатков в правовой базе, повсеместной коррупции, а также из-за того, что в значительной части экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — говорится в отчёте.

Также отмечается необходимость ускорить структурные реформы, усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно это касается экономического и сельскохозяйственного секторов. В МВФ призвали власти Украины снизить роль государства и олигархов в экономике.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.