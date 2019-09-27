Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова назвала несерьезными дебаты в комитете по разведке Конгресса США
Помпео рассказал о намерении США помочь Зеленскому
«Становится центром притяжения американских сил»: почему Польша продолжает наращ...
«Базовый ориентир»: прожиточный минимум пенсионеров планируют увеличить в 2020 г...
Главная / Украина

В МВФ отметили низкие результаты Украины в борьбе с коррупцией

27 сентября 2019, 10:39  •  80 • Украина
Международный валютный фонд подвёл итоги работы миссии организации на Украине. Ключевые замечания опубликованы на сайте МВФ.
 
Reuters
 

В организации подчеркнули, что, несмотря на прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов ещё не достигнуто.

«Рост (экономики. — RT) сдерживается слабой бизнес-средой c учётом недостатков в правовой базе, повсеместной коррупции, а также из-за того, что в значительной части экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — говорится в отчёте.

Также отмечается необходимость ускорить структурные реформы, усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно это касается экономического и сельскохозяйственного секторов. В МВФ призвали власти Украины снизить роль государства и олигархов в экономике.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
27 сентября 2019, 08:54
Миссия МВФ констатировала недостатки в правовой базе Украины и повсеместную коррупцию
26 сентября 2019, 11:54
Традиционный протекционизм: ЕС начнёт проверку антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония
27 сентября 2019, 00:54
Политолог оценил слова Помпео о помощи Украине в борьбе с коррупцией
27 сентября 2019, 00:54
«Нужны результаты со стороны Киева»: почему в США призвали расследовать заморозку военной помощи Украине
26 сентября 2019, 15:09
СМИ: Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
26 сентября 2019, 18:24
Лукашенко высказался о деятельности Януковича на посту президента
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2019, 10:39
"720 Хиросим": NI оценил способность подлодки "Борей" отомстить за уничтожение России
24 сентября 2019, 04:54
Срывающуюся на крик в ООН 16-летнюю шведку пожалели и вспомнили ее диагноз
25 сентября 2019, 10:09
"Лолита экоактивизма" - это сенсация". Холмогоров задал неудобный вопрос родителям "бунтующей" в ООН Греты
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию
21 сентября 2019, 18:24
И пошла в совхозе служба!
26 сентября 2019, 11:54
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
24 сентября 2019, 04:54
США хотят запереть Россию в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.