В МВФ объявили о завершении работы миссии в Киеве

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в рамках первого обзорного визита в Киев. Об этом сообщили в представительстве фонда на Украине.

«Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ», — цитирует пресс-служба главу миссии Рона ван Родена.

Отмечается, что МФВ одобрил денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику Украины и подтвердил готовность вернуться в Киев после досрочных выборов в Раду, которые определят дальнейшие приоритеты правительства страны.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк допустил, что страна может получить новый транш МВФ в конце лета.

При этом бывший украинский премьер Николай Азаров в беседе с ФАН выразил сомнение, что миссия окажет Киеву финансовую поддержку.