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В МВФ обсудят выделение помощи Украине 18 декабря

09 декабря 2018, 16:09  •  74 • Украина
Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу предоставления Украине финансовой помощи пройдёт 18 декабря.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ.

Отмечается, что в организации должны обсудить открытие новой 14-месячной программы поддержки экономической политики Украины, которая заменит существующую программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН прокомментировал заявление о том, что совет управляющих МВФ готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.

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