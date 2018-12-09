В МВФ обсудят выделение помощи Украине 18 декабря

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу предоставления Украине финансовой помощи пройдёт 18 декабря.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ.

Отмечается, что в организации должны обсудить открытие новой 14-месячной программы поддержки экономической политики Украины, которая заменит существующую программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН прокомментировал заявление о том, что совет управляющих МВФ готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.