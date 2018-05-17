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В МВФ назвали критически важное условие для получения Украиной нового транша

17 мая 2018, 19:39  •  106 • Украина
Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс назвал критически важное условие, которое Украине необходимо выполнить для получения очередного транша от организации.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН.

«Больше прогресса должно быть обеспечено по ряду направлений перед завершением четвёртого пересмотра. Это включает энергетический сектор, фискальную политику, принятие закона, создающего сильный и независимый антикоррупционный суд. Последнее — критически важно», — сказал он.

По его словам, поправки должны быть внесены для обеспечения полного соответствия последней версии закона обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

Ранее глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с МВФ.

В конце апреля также сообщалось, что новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.



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