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В МВФ намерены проанализировать украинский закон об антикоррупционном суде
07 июня 2018, 19:24 • 26 • Украина
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявил, что организация планирует провести проверку украинского закона об антикоррупционном суде на соответствие договорённостям.
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу фонда.
«Верховная Рада Украины приняла сегодня законопроект о Высшем антикоррупционном суде, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционную стратегию власти Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договорённостям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ», — указывается в заявлении.
Ранее Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил обещание премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уйти в отставку, если Киев откажется принимать закон о создании Антикоррупционного суда.
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