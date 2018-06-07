В МВФ намерены проанализировать украинский закон об антикоррупционном суде

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявил, что организация планирует провести проверку украинского закона об антикоррупционном суде на соответствие договорённостям.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Верховная Рада Украины приняла сегодня законопроект о Высшем антикоррупционном суде, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционную стратегию власти Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договорённостям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ», — указывается в заявлении.

Ранее Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил обещание премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уйти в отставку, если Киев откажется принимать закон о создании Антикоррупционного суда.