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В МВД заявили о провокации с делом Навального

06 ноября 2020, 12:10  •  32 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ведомстве отметили, что врачи обнаружили у оппозиционера обострение панкреатита
МВД выпустило заявление по Навальному. По словам ведомства, произошедшее с главой ФБК (признан иноагентом в РФ) – хорошо спланированная провокация.
Как сообщает РИА "Новости", сопровождавшие Алексея Навального Лось, Певчих и Албуров уклоняются от явки к следователю.
Более того, западные страны также отказываются не отвечать на поставленные вопросы: ответа нет ни на один из 24 вопросов.
К слову, все еще остается актуальной версия с обострением хронического панкреатита у оппозиционера. В МВД подчеркнули, что жена Навального в момент госпитализации в Омске предположила, что причиной плохого самочувствия могла стать диета.
"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи", – говорится в сообщении.
В МИД РФ также отметили, что ситуация с "отравлением" Навального – это "по-дилетантски срежиссированный спектакль", основной целью которого являются новые антироссийские санкции. В ведомстве надеются, что ФРГ все-таки выполнит международно-правовые обязательства и согласится сотрудничать с РФ по делу Навального.
Текст дополняется.

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