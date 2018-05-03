В МВД Украины сообщили, что осложняет расследование убийства журналиста Шеремета

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета осложняется в связи с тем, что у него было российское гражданство. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко.

«Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно усложняет расследование», — приводит его слова издание «Громадське».

Ранее в СБУ объяснили затянувшееся расследование убийства журналиста Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.