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В МВД Украины сообщили, что осложняет расследование убийства журналиста Шеремета

03 мая 2018, 14:24  •  32 • Украина
Расследование убийства журналиста Павла Шеремета осложняется в связи с тем, что у него было российское гражданство. Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко.
 
РИА Новости
 

«Невозможно провести следственные действия на территории государства-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно усложняет расследование», — приводит его слова издание «Громадське».

Ранее в СБУ объяснили затянувшееся расследование убийства журналиста Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.

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