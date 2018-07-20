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В МВД Украины рассказали о задачах погранслужбы по Донбассу
20 июля 2018, 01:39 • 39 • Украина
Замглавы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что основной задачей погранслужбы является подготовка к «возвращению» Донбасса под контроль Киева.
© Стрингер РИА Новости
«Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы», — цитирует Трояна ТСН.
Как сообщает телеканал, ГПСУ должна быть готова к «взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса».
Ранее в МВД Украины заявили, что намерены начать «возвращение Донбасса» с взятия подконтрольных самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки и Новоазовского района.
В конце июня бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киеву нужно приложить огромные усилия для возвращения Донбасса.
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