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В МВД Украины рассказали о задачах погранслужбы по Донбассу

20 июля 2018, 01:39  •  39 • Украина
Замглавы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что основной задачей погранслужбы является подготовка к «возвращению» Донбасса под контроль Киева.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы», — цитирует Трояна ТСН.

Как сообщает телеканал, ГПСУ должна быть готова к «взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса».

Ранее в МВД Украины заявили, что намерены начать «возвращение Донбасса» с взятия подконтрольных самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки и Новоазовского района.

В конце июня бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киеву нужно приложить огромные усилия для возвращения Донбасса.

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