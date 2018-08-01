|
В МВД Украины рассказали о сложностях в расследовании убийства Шеремета
01 августа 2018, 12:39 • 50 • Украина
Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета не раскрыто из-за того, что украинские правоохранители не могут получить необходимые данные в России.
РИА Новости
Трансляцию выступления Шевченко вёл телеканал «112 Украина».
«Гражданин России Павел Шеремет не один раз бывал в Российской Федерации — до войны и после войны. Очень сложно установить причины его контактов на территории Российской Федерации. Именно поэтому это преступление пока ещё не раскрыто», — заявил Шевченко.
Ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что по делу об убийстве Шеремета были проведены более 20 экспертиз.
20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева.
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
28 июля 2018, 12:54
|
31 июля 2018, 10:24
|
29 июля 2018, 02:12
|
31 июля 2018, 07:39
|
29 июля 2018, 11:39
|
29 июля 2018, 01:54
|
28 июля 2018, 12:54