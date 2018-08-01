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В МВД Украины рассказали о сложностях в расследовании убийства Шеремета

01 августа 2018, 12:39  •  50 • Украина
Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко заявил, что убийство журналиста Павла Шеремета не раскрыто из-за того, что украинские правоохранители не могут получить необходимые данные в России.
 
РИА Новости
 

Трансляцию выступления Шевченко вёл телеканал «112 Украина».

«Гражданин России Павел Шеремет не один раз бывал в Российской Федерации — до войны и после войны. Очень сложно установить причины его контактов на территории Российской Федерации. Именно поэтому это преступление пока ещё не раскрыто», — заявил Шевченко. 

Ранее в Генпрокуратуре Украины заявили, что по делу об убийстве Шеремета были проведены более 20 экспертиз.

20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

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