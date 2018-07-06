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В МВД Украины рассказали о плане по «возвращению Донбасса»
06 июля 2018, 19:09 • 42 • Украина
В МВД Украины заявили, что намерены начать «возвращение Донбасса» с взятия подконтрольных самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки и Новоазовского района.
© РИА Новости
Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника министра внутренних дел Ивана Варченко.
«Освобождаем эти районы, исходя из мощностей ооновской миссии. 3000 человек хватит, чтобы зайти в эти регионы», — сказал глава ведомства.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киеву нужно приложить огромные усилия для возвращения Донбасса.
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