В МВД Украины оценили ситуацию в стране в День Победы

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что ситуация на территории страны в День Победы спокойная и находится под контролем правоохранительных органов.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передаёт телеканал «112 Украина».

«На данный момент ситуация в стране спокойная и находится под полным контролем правоохранителей», — заявил он.

По его словам, полиция продолжит нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий 9 мая.

Шкиряк добавил, что три участника акций в городе-герое Киеве были доставлены в отделение полиции. В отношении них были составлены административные протоколы за «использование запрещённой символики».

Ранее на трассе Кривой Рог — Днепр в Днепропетровской области неизвестные забросали камнями автобусы с участниками мероприятий к 9 Мая.

Также в Киеве была задержана организатор аналога акции «Бессмертный полк» Елена Бережная.