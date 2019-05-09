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В МВД Украины оценили ситуацию в стране в День Победы
09 мая 2019, 14:24 • 166 • Украина
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что ситуация на территории страны в День Победы спокойная и находится под контролем правоохранительных органов.
Reuters
Об этом он сообщил в ходе брифинга, передаёт телеканал «112 Украина».
«На данный момент ситуация в стране спокойная и находится под полным контролем правоохранителей», — заявил он.
По его словам, полиция продолжит нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий 9 мая.
Шкиряк добавил, что три участника акций в городе-герое Киеве были доставлены в отделение полиции. В отношении них были составлены административные протоколы за «использование запрещённой символики».
Ранее на трассе Кривой Рог — Днепр в Днепропетровской области неизвестные забросали камнями автобусы с участниками мероприятий к 9 Мая.
Также в Киеве была задержана организатор аналога акции «Бессмертный полк» Елена Бережная.
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