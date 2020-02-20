В МВД Украины оценили протесты против эвакуации украинцев из КНР

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал протесты против эвакуации украинцев из Ухани, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации», — сказал он.

По его словам, министерство будет бороться с такими провокациями и не позволит отдельным политическим силам или деятелям сделать себе на этом пиар.

Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.