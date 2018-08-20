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В МВД Румынии извинились перед пострадавшими в протестах

20 августа 2018, 11:54  •  21 • В мире
Глава Министерства внутренних дел Румынии Кармен Дан принесла свои публичные извинения мирным жителям и правоохранителям, которые пострадали в результате протестов.
Стало известно о том, что министр внутренних дел Румынии Кармен Дан принесла свои извинения гражданам и полицейским, которые пострадали во время массовых протестов.
Сообщается, что Дан выступила на пресс-конференции, где рассказала подробности о минувших беспорядках.
«Я приношу извинения всем, кто пострадал, будь это гражданские лица или жандармы, - сказала она. - Уже сейчас заведено более 20 уголовных дел. Заверяю, что полиция и жандармерия в эти дни сделали все возможное, чтобы выявить организаторов беспорядков».
Напомним, 10 августа в румынской столице Бухаресте прошли масштабные протесты. Митингующие выказывали свое недовольство правительственными реформами, а также требовали распустить парламент. По последним данным, в результате пострадали 450 человек.

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