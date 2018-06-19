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В МВД решили упростить получение гражданства соотечественникам и политическим беженцам

19 июня 2018, 19:09  •  82 • В России

Дословно, замглавы МВД Игорь Зубов заявил журналистам:

«Задача стоит систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания».

Нет сомнений, что это долгожданное решение было принято после «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Несколько семей переселенцев из Донецка и Луганска пожаловались ему на трудности в получении российского гражданства. После этого обращения президент поручил МВД подготовить проект по либерализации миграционного законодательства для соотечественников.

Кроме того, было немало и скандальных историй, которые дошли даже до Госдумы. Например, попытка выдать на Украину ополченца Николая Трегуба, занесенного в украинскую «базу сепаратистов» под названием «Миротворец». По украинскому законодательству, Николая Трегуба ждало почти автоматическое получение 10-летнего тюремного срока – как участнику «незаконных вооруженных формирований». Существующая в нашем законодательстве норма о предоставлении «политического убежища» к Николаю Трегубу была неприменима – у нас с Украиной безвизовый режим. Спасла ополченца только громкая общественная кампания. А если бы про парня не узнали журналисты и не нашлось заступников?

И вот, впервые, из уст высокопоставленного полицейского чиновника, прозвучали слова о «политических беженцах». Их, правда, назвали обтекаемо – «лица, которые нуждаются в гражданстве и вынужденно покидают места своего проживания». Разумеется, все догадались, что речь идет о людях, бежавших с территории Украины. Для них уже были сделаны некоторые послабления. Например, теперь отказаться от гражданства Украины можно в уведомительном порядке, отправив заказное письмо в консульство этой страны. Но всех проблем эта льгота не решила. У меня на столе, например, лежит добрая сотня обращений от людей, бежавших в Россию из Донецка и Луганска. Скупые описания мытарств и хождений по всем кругам бюрократического ада. Волосы дыбом от этих немногословных исповедей. Есть надежда, что этих людей теперь не просто услышат – им помогут.

Правда, замглавы МВД был осторожен в обещаниях и намекнул, что сначала нужно привести в порядок законодательство, изменить нормативные акты… Но теперь появилась хоть какая-то надежда, что беженцы дождутся легализации. И превратятся из «надоедливых соискателей», стоящих в общей очереди с товарищами из мирной Средней Азии, в полноценных граждан России.

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