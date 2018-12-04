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В МВД планируют упростить процедуру получения украинцами российского гражданства

04 декабря 2018, 19:09  •  63 • Украина
Врио начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в беседе с ТАСС рассказала о планах ведомства по упрощению получения украинцами российского гражданства.
 
РИА Новости
 

«Конечно, планируется», — сказала она, отвечая на вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ограничения против граждан Украины, а пойдёт по пути либерализации, в частности, в вопросе получения гражданства.

В МИД отметили, что заявление российского лидера показывает «добрые намерения страны».

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