В МВД планируют упростить процедуру получения украинцами российского гражданства

Врио начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в беседе с ТАСС рассказала о планах ведомства по упрощению получения украинцами российского гражданства.

«Конечно, планируется», — сказала она, отвечая на вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ограничения против граждан Украины, а пойдёт по пути либерализации, в частности, в вопросе получения гражданства.

В МИД отметили, что заявление российского лидера показывает «добрые намерения страны».