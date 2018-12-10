В МВД объяснили "запрещенное" появление министра Колокольцева на съезде "Единой России"

Присутствие министра Владимира Колокольцева на съезде «Единой России» было законным, сообщили в МВД. Глава ведомства не нарушил никаких законов, так как участвовал в мероприятии в качестве гостя. Ничего "запрещенного" руководитель МВД не делал, подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве внутренних дел России ответили на возгласы либеральных СМИ по поводу того, что глава ведомства Владимир Колокольцев присутствовал на съезде партии "Единая Россия". Пресс-служба пояснила, что никакого нарушения закона не было, так как министр находился на мероприятии в качестве гостя.

Согласно законам Российской Федерации сотрудники правоохранительных органов не имеют права участвовать в деятельности политических партий. При этом глава МВД Владимир Колокольцев был замечен на съезде партии "Единая Россия", который проходил с 7 по 8 декабря.

Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что присутствие на мероприятии не означает автоматического участия в нем. Глава силового ведомства присутствовал на съезде в качестве приглашенного гостя и не нарушал закона о запрете на участие в деятельности политических партий для сотрудников правоохранительных органов.