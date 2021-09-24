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В МВД Москвы предупредили "борцов с режимом": "Несогласованное мероприятие будет пресекаться"

24 сентября 2021, 17:30  •  79 • Политика
В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях 25 сентября. "Попытки провести несогласованное мероприятие будут пресекаться", - говорится в сообщении.
Полиция Москвы предупредила об ответственности за распространение призывов в интернете к участию в несанкционированных акциях 25 сентября. Отмечается, что по соответствующей статье КоАП РФ уже привлечено 30 граждан.
Речь идёт о призывах депутатов КПРФ Валерия Рашкина и Екатерины Енгалычевой, а также правозащитницы Марины Литвинович и координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Всем им грозит ответственность, сообщает источник РИА Новости.
Попытки провести несогласованное мероприятие будут пресекаться,
- подчёркивается в сообщении столичного главка МВД.
Напомним, что в КПРФ остались недовольны результатами голосования на выборах в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. В понедельник 20 сентября ряд депутатов партии попытались собрать несанкционированный митинг.

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