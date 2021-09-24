В МВД Москвы предупредили "борцов с режимом": "Несогласованное мероприятие будет пресекаться"

В МВД предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях 25 сентября. "Попытки провести несогласованное мероприятие будут пресекаться", - говорится в сообщении.

Полиция Москвы предупредила об ответственности за распространение призывов в интернете к участию в несанкционированных акциях 25 сентября. Отмечается, что по соответствующей статье КоАП РФ уже привлечено 30 граждан.

Речь идёт о призывах депутатов КПРФ Валерия Рашкина и Екатерины Енгалычевой, а также правозащитницы Марины Литвинович и координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Всем им грозит ответственность, сообщает источник РИА Новости.

Попытки провести несогласованное мероприятие будут пресекаться,

- подчёркивается в сообщении столичного главка МВД.

Напомним, что в КПРФ остались недовольны результатами голосования на выборах в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. В понедельник 20 сентября ряд депутатов партии попытались собрать несанкционированный митинг.