Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / В России

В «Музеоне» открылась интерактивная выставка «Бесконечное письмо», завершающая digital-проект RT к 75-летию Победы

15 сентября 2020, 21:25  •  25 • В России
В московском парке искусств «Музеон» открылась финальная выставка проекта RT «Бесконечное письмо», объединившая фронтовую переписку времён Великой Отечественной войны, современную графику и дополненную реальность. Выставка, для которой было разработано специальное приложение, продлится до 30 сентября.
 
RT
 

Каждый месяц на фронт Великой Отечественной войны доставлялось около 70 млн писем. Конвертов для ответов не хватало, и так появились на свет солдатские «треугольники», которые стали одним из символов самого крупного конфликта прошедшего столетия. 

Фрагменты этих пронзительных переписок легли в основу специального проекта RT «Бесконечное письмо», стартовавшего в январе этого года в Instagram. Современное осмысление в проект привнесли молодые художники — студенты Школы дизайна РАНХиГС, — а также известные графики Михаил Соркин и Пётр Банков.

«До этого проекта я не сильно задумывалась о тяжести войны. Но после прочтения этих писем я не в полной мере, но отчасти (и этого мне хватило) прочувствовала всю ту неимоверную боль от потери людей, от ран, услышала крики умирающих и грустные последние слова прощания», — рассказала Баина Мучкаева, студентка РАНХиГС.

Часть из нескольких сотен получившихся работ можно увидеть на заключительной выставке проекта в парке искусств «Музеон». Выставка проработает до 30 сентября.

Некоторые из представленных в «Музеоне» рисунков могут «оживать»: для выставки было разработано приложение дополненной реальности. Скачать приложение для iPhone можно здесь.

Выставка организована при поддержке Департамента культуры Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк». Ранее она прошла в 11 других парках столицы, включая «Сокольники» и парк «Красная Пресня»; в каждом парке была представлена своя уникальная экспозиция.

Помимо Москвы, часть работ выставлена в Новосибирске в рамках проекта #НАСЛЕДИЕ: Шесть историй про… Экспозиция в Новосибирском государственном художественном музее проработает до 20 декабря.

«Бесконечное письмо» — часть масштабного проекта RT #СтраницыПобеды. Молодые художники, профессиональные историки и журналисты рассказывали о тяжёлых днях войны современным языком в Instagram, на YouTube, в Facebook, ВК и Twitter.

Проект уже отмечен рядом международных наград. Шрифт «Май», которым выполнены цитаты на выставке в парке «Музеон», получил награду Red Dot Winner в категории «Типографика: Шрифты». А документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», приуроченный к освобождению крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), покажут на Ванкуверском международном кинофестивале (Vancouver International Film Festival, VIFF).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 20:25
«Выявлены нарушения»: завершена служебная проверка школы, где ученики устроили пикет против одноклассника-хулигана
11 сентября 2020, 01:55
«Непроницаемый купол»: какими преимуществами обладает новейший российский комплекс борьбы с БПЛА
11 сентября 2020, 12:00
«Я на себе ощущаю травлю»: Елена Шувалова — о протестах в Белоруссии, работе депутатом и розыгрыше пранкеров
13 сентября 2020, 08:55
«Взгляд в будущее»: как российские танки стали одними из лучших в мире
14 сентября 2020, 22:30
AWACS под прицелом: какими возможностями будет обладать модернизированная российско-индийская ракета «БраМос»
14 сентября 2020, 17:55
«Современные способы взаимодействия»: МВД предложило внести изменения в миграционное законодательство
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обративш...
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 15:05
Началась сборка ядерного планетолёта Путина: Этот корабль перевернёт космическую отра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2020, 20:00
Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.