В «Музеоне» открылась интерактивная выставка «Бесконечное письмо», завершающая digital-проект RT к 75-летию Победы

В московском парке искусств «Музеон» открылась финальная выставка проекта RT «Бесконечное письмо», объединившая фронтовую переписку времён Великой Отечественной войны, современную графику и дополненную реальность. Выставка, для которой было разработано специальное приложение, продлится до 30 сентября.

Каждый месяц на фронт Великой Отечественной войны доставлялось около 70 млн писем. Конвертов для ответов не хватало, и так появились на свет солдатские «треугольники», которые стали одним из символов самого крупного конфликта прошедшего столетия.

Фрагменты этих пронзительных переписок легли в основу специального проекта RT «Бесконечное письмо», стартовавшего в январе этого года в Instagram. Современное осмысление в проект привнесли молодые художники — студенты Школы дизайна РАНХиГС, — а также известные графики Михаил Соркин и Пётр Банков.

«До этого проекта я не сильно задумывалась о тяжести войны. Но после прочтения этих писем я не в полной мере, но отчасти (и этого мне хватило) прочувствовала всю ту неимоверную боль от потери людей, от ран, услышала крики умирающих и грустные последние слова прощания», — рассказала Баина Мучкаева, студентка РАНХиГС.

Часть из нескольких сотен получившихся работ можно увидеть на заключительной выставке проекта в парке искусств «Музеон». Выставка проработает до 30 сентября.

Некоторые из представленных в «Музеоне» рисунков могут «оживать»: для выставки было разработано приложение дополненной реальности. Скачать приложение для iPhone можно здесь.

Выставка организована при поддержке Департамента культуры Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк». Ранее она прошла в 11 других парках столицы, включая «Сокольники» и парк «Красная Пресня»; в каждом парке была представлена своя уникальная экспозиция.

Помимо Москвы, часть работ выставлена в Новосибирске в рамках проекта #НАСЛЕДИЕ: Шесть историй про… Экспозиция в Новосибирском государственном художественном музее проработает до 20 декабря.

«Бесконечное письмо» — часть масштабного проекта RT #СтраницыПобеды. Молодые художники, профессиональные историки и журналисты рассказывали о тяжёлых днях войны современным языком в Instagram, на YouTube, в Facebook, ВК и Twitter.

Проект уже отмечен рядом международных наград. Шрифт «Май», которым выполнены цитаты на выставке в парке «Музеон», получил награду Red Dot Winner в категории «Типографика: Шрифты». А документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», приуроченный к освобождению крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), покажут на Ванкуверском международном кинофестивале (Vancouver International Film Festival, VIFF).