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В «Музеоне» открылась интерактивная выставка «Бесконечное письмо», завершающая digital-проект RT к 75-летию Победы
15 сентября 2020, 21:25 • 25 • В России
В московском парке искусств «Музеон» открылась финальная выставка проекта RT «Бесконечное письмо», объединившая фронтовую переписку времён Великой Отечественной войны, современную графику и дополненную реальность. Выставка, для которой было разработано специальное приложение, продлится до 30 сентября.
RT
Каждый месяц на фронт Великой Отечественной войны доставлялось около 70 млн писем. Конвертов для ответов не хватало, и так появились на свет солдатские «треугольники», которые стали одним из символов самого крупного конфликта прошедшего столетия.
Фрагменты этих пронзительных переписок легли в основу специального проекта RT «Бесконечное письмо», стартовавшего в январе этого года в Instagram. Современное осмысление в проект привнесли молодые художники — студенты Школы дизайна РАНХиГС, — а также известные графики Михаил Соркин и Пётр Банков.
«До этого проекта я не сильно задумывалась о тяжести войны. Но после прочтения этих писем я не в полной мере, но отчасти (и этого мне хватило) прочувствовала всю ту неимоверную боль от потери людей, от ран, услышала крики умирающих и грустные последние слова прощания», — рассказала Баина Мучкаева, студентка РАНХиГС.
Часть из нескольких сотен получившихся работ можно увидеть на заключительной выставке проекта в парке искусств «Музеон». Выставка проработает до 30 сентября.
Некоторые из представленных в «Музеоне» рисунков могут «оживать»: для выставки было разработано приложение дополненной реальности. Скачать приложение для iPhone можно здесь.
Выставка организована при поддержке Департамента культуры Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк». Ранее она прошла в 11 других парках столицы, включая «Сокольники» и парк «Красная Пресня»; в каждом парке была представлена своя уникальная экспозиция.
Помимо Москвы, часть работ выставлена в Новосибирске в рамках проекта #НАСЛЕДИЕ: Шесть историй про… Экспозиция в Новосибирском государственном художественном музее проработает до 20 декабря.
«Бесконечное письмо» — часть масштабного проекта RT #СтраницыПобеды. Молодые художники, профессиональные историки и журналисты рассказывали о тяжёлых днях войны современным языком в Instagram, на YouTube, в Facebook, ВК и Twitter.
Проект уже отмечен рядом международных наград. Шрифт «Май», которым выполнены цитаты на выставке в парке «Музеон», получил награду Red Dot Winner в категории «Типографика: Шрифты». А документальный VR-фильм «Уроки Аушвица», приуроченный к освобождению крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), покажут на Ванкуверском международном кинофестивале (Vancouver International Film Festival, VIFF).
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