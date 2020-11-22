В музее Евромайдана в Киеве украли 75% бюджетных денег

В эти выходные Украина отмечает седьмую годовщину Евромайдана. Политические события в ее преддверии оказались печальными для революционеров. Лидеров госпереворота вызвали на допрос в ГБР, а силовики вскрыли факт кражи миллионов гривен, выделенных на музей «революции гидности». Корреспондент ФАН передает из Киева.

Для большинства украинцев 21 ноября, День свободы и достоинства, — давно не всенародный праздник, скорее, — повод для грусти. Рядовые граждане, которых корреспондент Федерального агентства новостей не раз спрашивала на улицах, что принес им Майдан, неизменно отвечали, что это разочарование, бедность, неуверенность в завтрашнем дне, невозможность заработать на родине, ненависть к постмайданной власти и т. д.

Тем не менее некоторые участники госпереворота в этот день с теплотой вспоминают его бурные события, ведь они стали для них удобным социальным лифтом и привели их во власть. Персонажи вроде экс-спикера Рады Андрея Парубия, экс-генпрокурора Юрия Луценко или экс-нардепа Владимира Парасюка поздравляют друг друга в соцсетях, на фоне дорогих особняков и машин проводят фотосессии в касках и с дубинками.

Те площадные активисты, которых не подпустили к бюджетному корыту после Майдана, в этот день неизменно выходят на улицы с лозунгами. Националисты и радикалы на чем свет стоит клянут постмайданную власть (сначала Петра Порошенко, теперь — Владимира Зеленского). Они называют ее режимом внутренней оккупации, обвиняют в «зраде» или «капитуляции перед Россией». Для человека непосвященного все это выглядит, как какой-то дьявольский маскарад.

Главную акцию в годовщину Майдана организует «Движение сопротивления капитуляции», финансируемое экс-президентом Петром Порошенко. Судя по лозунгам, она нужна не столько для празднования годовщины, сколько против Владимира Зеленского.

ДСК ведет в субботу своих сторонников на рейд к Зеленскому в больницу «Феофания», где тот лечится от коронавируса. На каналах националистов в соцсетях лозунг рейда такой — «Закатаем Зелю в асфальт!» (намек на то, что власть потратила деньги коронавирусного фонда не на медицину, а на ремонт дорог).

«Просьба приезжать на акцию на авто, брать шины и куски асфальта. Мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ», — заявляют организаторы рейда.

Параллельно на майдане Незалежности, где и случился переворот, откроют экспозицию «Навстречу свободе», а также проведут торжественный митинг, на который заявлены три тысячи участников. Впрочем, уверены политологи, в реальности на митинг придет несколько сотен, от силы — тысяча активистов. Многие из тех, кто в 2014 году «сносил Януковича», сегодня трудятся за границей, им не до воспоминаний. А для многих иногородних майданщиков, оставшихся на Украине, ехать на митинг в Киев не на что.

Преддверие годовщины «революции» выдалось для ее лидеров тревожным. За три дня до праздника Госбюро расследований Украины неожиданно вызвало на допрос зачинщиков Евромайдана — экс-главу Совета нацбезопасности Александра Турчинова, экс-спикера Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепов Сергея Пашинского и Татьяну Черновол, экс-премьера Арсения Яценюка и т. д.

Прокурор Алексей Донской подтвердил, что ГБР расследует дело по заявлению депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина о совершении в 2014 году госпереворота в стране. Разумеется, прокурор заверил, что никакой измены не было, лично он не видит у этого дела никаких перспектив. Но сам по себе факт, что «герои революции» все-таки пойдут на допрос, ценен и показателен. Чтобы закрыть дело по закону, нужно допросить всех, на кого указал в заявлении Кузьмин, а также его самого.

«Если Кузьмин не укажет конкретных фактов преступления, а в ходе допроса свидетелей не подтвердятся факты госпереворота, то дело может быть закрыто», — надеется прокурор Донской.

Эти надежды могут не оправдаться, ведь среди свидетелей, наряду с Порошенко и Климкиным, также значится экс-соратник пятого президента Давид Жвания. Тот самый, который теперь рвет на себе рубаху и на каждом углу кричит, как он вместе с Порошенко совершал госпереворот, нарушал договоренности с тогдашней властью, подкупал еврочиновников и т. д. В общем, факты госпереворота могут легко подтвердиться.

Еще одним ударом по праздничному настроению майданщиков и их вождей стал визит киевских силовиков в Национальный музей революции достоинства. После того, как следователи изъяли документы у его директора Игоря Пошивайло, выяснились некоторые подробности. Их озвучил известный юрист Андрей Портнов:

«Фабула обысков в МРД проста, как дверь — организованное преступное кубло (жилище. — Прим. ФАН) из директора музея, его зама и группы майданщиков во главе с Вятровичем с декабря 2018-го украли выделенные на мемориал своих же героев 148 миллионов гривен, — заявил он. — Все деньги отмыты через договоры строительных работ с частными компаниями. Выделенные под мемориал земли арестованы судом. Это — прекрасный итог «революции» и пятилетнего правления лидеров Майдана».

Директор МРД Игорь Пошивайло, которого подозревают в воровстве 111 миллионов гривен, считает это политически направленными действиями. Он кивает на то, что «ответственность за использование этих средств несет генподрядчик стройки». Его соратники, от лидера «Братства» Корчинского до главы «С-14» (запрещена в РФ) Евгения Карася, гневно шумят о «попытке испортить праздник героям Майдана». Шумом прикрыть этот скандал у националистов не очень получается, ведь истинный патриотизм — это одно, а кража 150 миллионов гривен у мемориала «Небесной сотни» — совсем другое. Как верно заметил Портнов, все это точно характеризует сущность майданщиков и записных «патриотов».

Нагляднее всего факт воровства руководителей МРД подтверждает строительная площадка в самом центре Киева, на Институтской. Украинские СМИ публикуют фото мемориала, на них видна жалкая куча строительных лесов и горы заснеженных досок. В России за такой позор всех этих Пошивайло, Вятровича и других «голубых воришек» уже давно посадили бы в СИЗО, арестовали их банковские счета и выяснили, где хранится украденное. Но на Украине об этом поговорят еще дней пять, потом, скорее всего, забудут, а все воры останутся там же, где и до скандала. Ничего не поделаешь — украинская демократия в действии.

Комментируя обыски в МРД, глава Института украинской политики Константин Бондаренко сообщил, что цинизм музейного руководства в отношении погибших майданщиков просто зашкаливает.

«Это, конечно, редкий цинизм со стороны руководства музея революции. Они за семь лет не смогли сделать ничего, кроме как освоить средства, которые поступали на строительство музея. Это цинизм и со стороны властей, и со стороны тех, кто пилил средства на строительство, — говорит Бондаренко. — Я думаю, что силовые структуры, которые ведут следствие и провели обыск, должны доводить это дело до конца. А что касается разного рода активистов, которые по этому поводу подняли шум в соцсетях и СМИ, надо действовать по принципу — собака лает, а караван идет».

Политолог указал на строительство объекта, призванного увековечить память погибших. Были выделены огромные деньги, но сам объект так и не построили.

«На мемориал были выделены миллионы, объекта нет, отсюда вопрос: «Где деньги?» Если нет ни объекта, ни денег, — значит, коррупция буквально поглотила руководство МРД и их соратников, — считает аналитик. — Почему обыск был проведен накануне Дня достоинства и свободы? Думаю, это возмездие «героям революции». Так называемые активисты и участники Майдана так долго и жестоко терроризировали Украину, что теперь пусть получают бумеранг».

А украинский публицист Игорь Гужва от души потешается по поводу того, что никто в Киеве не увидел «зрады» в воровстве миллионов у мемориала «Небесной сотни», зато по поводу обыска в музее Майдана возмутились все.