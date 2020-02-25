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В мультике Disney - "первый официальный ЛГБТ-персонаж": О "дивном мире" написал Гаспарян
25 февраля 2020, 07:39 • 50 • В мире
Политолог Армен Гаспарян обратил внимание на "дивный новый мир" - в мультике от Disney и Pixar под названием "Вперёд" появится первый официальный ЛГБТ-персонаж.
Как отметил эксперт, героем мультфильма станет девушка-циклоп по имени Спектр. Озвучит её актриса Хелена Уэйн. По информации из Сети, персонаж будет полицейским.
В прокат мультик выйдет 6 марта.
Многие пользователи соцсетей, в том числе англоязычного сегмента, негативно отнеслись к идее появления персонажа нетрадиционной ориентации.
"Толкать это в детский фильм не нужно. В этом возрасте дети не поймут ничего и могут ещё больше запутаться. Политика и сексуальность должны прийти позже для них. Либералы действительно отчаянно пытаются продвинуть свою повестку дня", - написал Jonathan Reese.
"Это нехорошо для детей! Дайте им побыть детьми", - согласилась Camille Byrne.
"Это ужасно", - добавила Susie.
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