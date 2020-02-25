В мультике Disney - "первый официальный ЛГБТ-персонаж": О "дивном мире" написал Гаспарян

Как отметил эксперт, героем мультфильма станет девушка-циклоп по имени Спектр. Озвучит её актриса Хелена Уэйн. По информации из Сети, персонаж будет полицейским.

В прокат мультик выйдет 6 марта.

Многие пользователи соцсетей, в том числе англоязычного сегмента, негативно отнеслись к идее появления персонажа нетрадиционной ориентации.

"Толкать это в детский фильм не нужно. В этом возрасте дети не поймут ничего и могут ещё больше запутаться. Политика и сексуальность должны прийти позже для них. Либералы действительно отчаянно пытаются продвинуть свою повестку дня", - написал Jonathan Reese.

"Это нехорошо для детей! Дайте им побыть детьми", - согласилась Camille Byrne.

"Это ужасно", - добавила Susie.