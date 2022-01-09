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В Москву из Казахстана эвакуированы ещё 100 русских

09 января 2022, 20:20  •  103 • Политика
В Минобороны России сообщили, что ещё один самолёт вернулся из Казахстана. В Москву эвакуированы ещё 100 русских.
В Москву доставлены ещё 100 человек, которые находились в Казахстане как туристы или навещали родственников. Это уже третий самолёт военно-транспортной авиации Военно-космических сил России, который прилетел в столицу России из республики.
"Третий самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - сообщили журналистам в Минобороны России.
Ранее стало известно, что рейсы с гражданами России, которые хотят вернуться из Казахстана, будут осуществляться, пока не будут вывезены все желающие. Об этом сообщили в консульстве России в Алма-Ате.
До этого пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что республика получит новое правительство. Он рассказал, когда будут произведены кадровые перестановки.
В эфире телеканала "Хабар 24" Уали рассказал, что будет названо имя нового главы правительства. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен утвердить изменения в составе кабинета министров.

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