В Москве зреет новый протест? Делягин сообщил о проблемах жителей ЮАО

Жители Южного административного округа (ЮАО) Москвы вышли на протест против строительства у них под окнами Юго-Восточной хорды. Подробностями истории поделился политолог и экономист Михаил Делягин.

Юго-Восточная хорда - это планируемая многополосная скоростная автомагистраль в Москве. Жители одного из домов в Печатниках вышли на протест, когда узнали, что один из участков магистрали пройдёт прямо у них под окнами.

Они собирали подписи под петицией с требованием расселить их при таком раскладе в более благополучные районы. Вскоре их разогнала полиция, - пишет Делягин на своей странице в Instagram.

Также он поделился информацией о том, что жители уже нескольких районов ЮАО растянули баннеры напротив могильника радиоактивных отходов в Сабурово, по территории которого пройдёт дорога. Сейчас там ведутся работы по вывозу заражённого грунта.

Активисты сомневаются в профессионализме исполняющей контракт конторы - входящего в "Росатом" ФГУП "Радон". Они просили включить их и толковых экспертов в группу общественного контроля, однако им отказали, пишет Делягин со ссылкой на Telegram-канал "Полковник".