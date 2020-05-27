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В Москве зреет новый протест? Делягин сообщил о проблемах жителей ЮАО
27 мая 2020, 21:55 • 104 • Политика
В Южном административном округе Москвы прошли сразу несколько акций протеста, связанных со строительством Юго-Восточной хорды и могильником радиоактивных отходов в Сабурово, сообщает экономист и политолог Михаил Делягин.
Жители Южного административного округа (ЮАО) Москвы вышли на протест против строительства у них под окнами Юго-Восточной хорды. Подробностями истории поделился политолог и экономист Михаил Делягин.
Юго-Восточная хорда - это планируемая многополосная скоростная автомагистраль в Москве. Жители одного из домов в Печатниках вышли на протест, когда узнали, что один из участков магистрали пройдёт прямо у них под окнами.
Также он поделился информацией о том, что жители уже нескольких районов ЮАО растянули баннеры напротив могильника радиоактивных отходов в Сабурово, по территории которого пройдёт дорога. Сейчас там ведутся работы по вывозу заражённого грунта.
Активисты сомневаются в профессионализме исполняющей контракт конторы - входящего в "Росатом" ФГУП "Радон". Они просили включить их и толковых экспертов в группу общественного контроля, однако им отказали, пишет Делягин со ссылкой на Telegram-канал "Полковник".
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