Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один...
Главная / Политика

В Москве зреет новый протест? Делягин сообщил о проблемах жителей ЮАО

27 мая 2020, 21:55  •  104 • Политика
В Южном административном округе Москвы прошли сразу несколько акций протеста, связанных со строительством Юго-Восточной хорды и могильником радиоактивных отходов в Сабурово, сообщает экономист и политолог Михаил Делягин.
Жители Южного административного округа (ЮАО) Москвы вышли на протест против строительства у них под окнами Юго-Восточной хорды. Подробностями истории поделился политолог и экономист Михаил Делягин.
Юго-Восточная хорда - это планируемая многополосная скоростная автомагистраль в Москве. Жители одного из домов в Печатниках вышли на протест, когда узнали, что один из участков магистрали пройдёт прямо у них под окнами.
Они собирали подписи под петицией с требованием расселить их при таком раскладе в более благополучные районы. Вскоре их разогнала полиция, - пишет Делягин на своей странице в Instagram.
Также он поделился информацией о том, что жители уже нескольких районов ЮАО растянули баннеры напротив могильника радиоактивных отходов в Сабурово, по территории которого пройдёт дорога. Сейчас там ведутся работы по вывозу заражённого грунта.
Активисты сомневаются в профессионализме исполняющей контракт конторы - входящего в "Росатом" ФГУП "Радон". Они просили включить их и толковых экспертов в группу общественного контроля, однако им отказали, пишет Делягин со ссылкой на Telegram-канал "Полковник".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
27 мая 2020, 02:55
Санкции могут быть приняты очень быстро: США подтвердили планы "закрыть" проект "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 11:55
США поверили в "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 17:55
"Украина вышла из СНГ?": Украинский журналист насмешил Пескова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2020, 06:55
Украинские евреи жёстко ответили на циничную выходку меджлисовского «режиссёра»
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
24 мая 2020, 07:55
План «Анаконда»: где таится реальная опасность
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.